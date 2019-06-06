الذهب يصعد لذروة 3 أشهر بدعم آمال خفض الفائدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الأربعاء، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1333.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 21 فبراير شباط عند 1335.41 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1339.60 دولار للأوقية.

كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال الثلاثاء إن البنك المركزي سيتصرف «حسبما تقتضي الحاجة» في مواجهة مخاطر الحرب التجارية، ليترك الباب مفتوحاً أمام احتمال خفض الفائدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إن الضرورة قد تقتضي خفض الفائدة «قريبا».

وعززت بيانات اقتصادية صدرت عقب تعليق باول أمس الثلاثاء توقعات خفض الفائدة أيضا، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع في إبريل نيسان، في حين هبطت الشحنات بأعلى وتيرة في عامين.

ويدعم خفض أسعار الفائدة الذهب كونه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

وما عزز جاذبية المعدن الأصفر، انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع بفعل احتمال خفض سعر الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.84 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو شهر عند 14.88 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 1.4% إلى 826.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 مايو أيار عند 827.14 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1347.45 دولار للأوقية.

وفي واشنطن، واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، في ظل المخاوف من استمرار النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين واحتمالات تحوله إلى حرب تجارية شاملة، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الاستثمارية الأكثر أمنا.

على خلاف الأيام السابقة، كان ارتفاع سعر المعدن الأصفر أمس طفيفا في ظل تحسن أداء بورصات الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا.

كما ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 97.34 نقطة وهو ما حد من ارتفاع الذهب.

وارتفع سعر المعدن الأصفر في تعاملات الاثنين بمقدار 0.80 دولار أي بنسبة 0.1% إلى 1328.70 دولار للأوقية تسليم أغسطس آب المقبل، وهو أعلى مستوى له منذ الأسبوع الأخير من فبراير شباط الماضي. (وكالات)