رئيس وكالة العمل يدافع عن الحكومة الألمانية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع رئيس وكالة العمل الألمانية عن الحكومة الاتحادية في مواجهة الانتقاد الموجه لها من قبل أوساط اقتصادية.

وقال رئيس الوكالة ديتلف شيله لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية في عددها الصادر أمس: «لا يمكنني الاتفاق على أي مقترحات تشريعية خاصة بالائتلاف الحاكم الكبير تضر سوق العمل»، لافتا إلى أنه لا يرى أي إفراط في التنظيم يضر بمكانة ألمانيا.

وجاء رد فعل شيله بهذه التصريحات على انتقاد لاذع صدر من أوساط اقتصادية للحكومة خلال يوم الصناعة ببرلين الثلاثاء.

وكان رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كببف أعرب عن استيائه أمس بصفة خاصة من أسعار الطاقة والكم الكبير من البيروقراطية وارتفاع العبء الضريبي، وقال: «الحكومة أهدرت جزءاً كبيراً من الثقة الموضوعة فيها».

وحذر شيله من التحدث عن مكانة ألمانيا بشكل سيئ، وأكد قائلاً: «ألمانيا بلد جيد للمستثمرين... ألمانيا دولة قانون لديها موثقون وسجلات أراضي، وتوجد هنا عمالة مدربة جيدا، إن ذلك أفضل من كثير من الدول في هذا العالم».

(د ب أ)