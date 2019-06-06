العيد في الإمارات..فنادق تتنافس على السائح المحلي بباقات الإقامة الشاملة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم الاقتصاد



بعروض الأطعمة والمشروبات، تتنافس الفنادق في الإمارات على السائح المحلي خلال أسبوع إجازة العيد، الأمر الذي رفع نسب الإشغال إلى مستويات قياسية بالمقارنة مع فترات العيد في السنوات الماضية، وذلك بسبب وقوع إجازة العيد قبل مدة من انتهاء العام الدراسي، الأمر الذي دفع بكثير من العائلات للبقاء في الإمارات وعدم السفر وبالتالي ارتفع الطلب على الترفيه المحلي ومنه الفنادق.

كذلك ساهمت العروض وتخفيضات الأسعار إلى استقطاب المقيمين، وسط منافسة شديدة بين الفنادق أملاً برفع نسب الإشغال الصيفية، والتي عادة ما تكون عند مستوياتها الدنيا، وأطلقت الفنادق عروضاً للإقامة الشاملة، للعائلات، من الإقامة وحتى «مينيو» المطاعم.

وعرضت فنادق ومنتجعات خصومات وصلت إلى 40% على الإقامة، ومنها فندق «قصر الإمارات» الذي دعا الضيوف والزوار للاحتفال بأجواء عيد الفطر في العاصمة والاستفادة من عرض القصر (انتهى أمس)، والحصول على خصم بنسبة 25% لقضاء عطلة طويلة.

وقدمت فنادق في دبي وأبوظبي عروض بوفيه قائمة حصرية في مطاعمها وبأسعار تنافسية وخصومات بين 25% و50%، فيما تستمر العروض في بعضها حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

كذلك طرح فندق في منطقة داون تاون دبي، عن عروض خاصة تشمل خصماً 25% على معالجات السبا والدخول مجاناً إلى حمام السباحة وخدمة التوصيل المجانية بالباص إلى أقرب الوجهات السياحية.

وكجزءٍ من عرض طيران الإمارات على التأشيرة خلال فصل الصيف، منحت بعض الفنادق في دبي للمسافرين على متن خطوط طيران الإمارات من وعبر دبي الاستفادة من خصمٍ بنسبة 50% على إجمالي فاتورة الطعام والشراب لدى إبراز تذكرة السفر وبيانات الهوية اللازمة.

فنادق ومنتجعات «مجموعة جميرا» من جهتها أعلنت عن خيارات فندقية تلبي أذواق العائلات والأزواج أو حتى الأفراد، من الراغبين بوجهة في قلب المدينة أو ملاذ بحري على جزيرة هادئة، أو الباحثين عن مغامرات وخيارات لتناول الطعام أو علاجات سبا لاستعادة النشاط والحيوية.

ومع عرض «المقيمين في دولة الإمارات»، أتاحت «جميرا» تخفيضات 15% على الغرف المتاحة في «القصر» و«زعبيل سراي» مع وجبة فطور مجاناً. و10% تخفيضات في منتجع جميرا جزيرة السعديات في أبوظبي.

وأطلقت المنتجعات الشاطئية عروضها الشاملة لدخول الشواطئ والألعاب والمدن المائية وأطلق «أتلانتس النخلة» تذكرة لمدة يومين لأول مرة في مدينة «أكوافنتشر» المائية، مع إضافة الكثير من الامتيازات. ويمكن لضيوف المدينة المائية من خلال هذا العرض خوض تجارب ترفيهية متعددة خلال يومين عند شراء تذكرة واحدة بسعر خاص للمقيمين في الإمارات.