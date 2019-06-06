استمرار تباطؤ نمو شركات منطقة اليورو في مايو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أن نشاط الشركات في منطقة اليورو تسارع قليلاً الشهر الماضي، لكنه يظل ضعيفاً، وتشير المؤشرات الخاصة بالتوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في المنطقة لن يتسارع قريباً.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 51.8 في مايو/ أيار من 51.5 في إبريل/ نيسان.وعلى الرغم من أن القراءة النهائية تزيد على الأولية البالغة 51.6 نقطة، إلا أنها تظل قريبة من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالت آي.إتش.إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو نسبته 0.2% في الربع الثاني، بما يقل عن نسبة النمو البالغة 0.3% المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز أواخر الشهر الماضي، وأبطأ من نمو اقتصاد المنطقة البالغ 0.4% في الربع الأول. وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 50.4 من 51.0، مسجلاً أدنى قراءة له في ست سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن إلى 52.9 من 52.8 في إبريل/ نيسان، وهو ما ساهم في تعويض رابع شهر من الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية.

ومع تباطؤ نمو الأنشطة الجديدة، تراجع التفاؤل بين شركات الخدمات. وانخفض مؤشر توقعات الشركات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 61.1 من 62.2 في إبريل/ نيسان.

(رويترز)