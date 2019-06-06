دبي وأبوظبي تتألقان في قوائم أفضل وجهات السياحة العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: وائل بدر الدين

احتلت مدينتا دبي وأبوظبي مراكز متقدمة في عدد من التصنيفات السياحية العالمية، حيث احتلت المدينتان بجانب مسقط المرتبة الثالثة على مستوى العالم ضمن أفضل الرحلات السياحة وأكثرها معقولية من حيث السعر، وفقا لتصنيف موقع «سكاي سكانر» السياحي المتخصص، حيث أشار الموقع إلى أن مستوى الاتصال الذي تتمتع به مطارات دبي وأبوظبي مع جميع أنحاء العالم، يجعل منهما وجهات مثالية للسياح.

وأضاف الموقع أن المدينتين تتمتعان بالكثير من الوجهات والمعالم السياحية التي تتنوع بين الأنشطة الترفيهية والرياضية والصحراوية وغيرها، وتمتلكان بنية تحتية متطورة في الاتصالات والمواصلات والفنادق وغيرها.

من جانبه، صنف موقع «بزنس ريفيو» السياحي دبي بين أفضل الوجهات السياحية العائلية على مستوى العالم، خاصة بالنسبة للعائلات التي تصطحب معها أطفالا حديثي الولادة، حيث أشار الموقع إلى أن دبي التي اعتبرها المدينة الأكثر تألقا فلى مستوى المنطقة، تمتلك العديد من الإنجازات والأرقام القياسية، وتحتضن العديد من المرافق السياحية التي تناسب العائلات وتوفر لأطفالهم الرعاية والأمان. وخص الموقع بالذكر عدداً من معالم دبي السياحية مثل حديقة «وايلد وادي» المائية، و«موشن جيت» و«ليجولاند».

واحتل مطار دبي الدولي المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي، والمركز الثامن على مستوى العالم ضمن أفضل المطارات العالمية للتوقف، وفقاً للتصنيف الذي أعده ونشره موقع «The Travel» الكندي السياحي المتخصص، إذ أكد الموقع أن المطار الأكثر ازدحاما بالمسافرين الدوليين على مستوى العالم، يوفر للمسافرين جميع وسائل الراحة والرفاهية، مشيرا إلى أن المطار يخدم سنويا أكثر من 80 مليون مسافر من جميع أنحاء العالم.