شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد الدولي» يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2019، أمس، إلى 6.2%، بفعل اشتداد الضبابية التي تكتنف الخلافات التجارية، قائلاً إنه إذا تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فسيكفل ذلك مزيداً من التيسير في السياسة النقدية.
جاء خفض التوقعات بعد شهرين فقط من رفع صندوق النقد تقديراته للنمو الصيني إلى 6.3% من 6.2%، وهو ما يبرز الضغط المتوقع على ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع صينية بمليارات الدولارات.
وقال ديفيد ليبتون نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان «من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 6.2% و6% في عامي 2019 و2020 على الترتيب».
وأضاف «ما زالت الضبابية الشديدة تكتنف آفاق الأمد القريب، في ضوء احتمال تصاعد التوترات التجارية بشكل أكبر». (رويترز)
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