الاقتصاد

احتفالات العيد تعم وجهات التسوق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمتع المقيمون والزوّار بالأجواء الاحتفالية التي تشهدها احتفالات العيد في دبي - عيد الفطر في مختلف أنحاء المدينة، وتضمنت هذه الأجواء عروض الألعاب النارية الخلّابة على شارع السيف ولامير، بالإضافة إلى عرض «تخيّل» في دبي فستيفال سيتي مول، وغيرها من الأنشطة والفعّاليات في مراكز التسوق التي جعلت احتفالات العيد ذكريات لا تُنسى.
وتتضمن احتفالات العيد في دبي أيضاً العديد من الحفلات الموسيقية والعروض والفعّاليات الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة، مثل سباق «دبي ديزارت رود رن» السنوي، والعروض الفنية الأخّاذة مثل عرض «لا بيرل باي دراغون» وعرض «علاء الدين»، بالإضافة إلى عروض الكوميديا والفقرات الترفيهية المتجولة داخل مراكز التسوّق.
وفي أول أيام العيد، استمتع زوار وجهتي لا مير والسيف بالعروض والمسيرات الترفيهية التي ملأت الأطفال مرحاً وسروراً.
كذلك، سجل إقبال لافت لمنطقة برج خليفة المحاذية لدبي مول ليلاً حيث يحرص الجمهور على متابعة نافورة دبي الراقصة والعروض الحية على واجهة برج خليفة.

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