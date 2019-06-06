شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الازدحامات المرورية 4% في دبي 2018 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر مؤشر الازدحامات المرورية 2018، والذي تصدره سنوياً مؤسسة «Tomtom»، تراجع معدل الاختناقات المرورية بدبي بنسبة 4% على أساس سنوي، مشيرة إلى أن نسبة الازدحامات المرورية فيها تبلغ 23% مقارنة بالمدن الأكثر ازدحاماً على مستوى العالم، والتي تراوحت فيها النسبة بين 65 إلى 60%. واحتلت دبي المرتبة ال 202 بين المدن الأكثر ازدحاماً في العالم، فيما جاءت العاصمة أبوظبي في المرتبة ال 396 عالمياً، ويبلغ فيها المعدل العام 11%.

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