«الإمارات» و«الاتحاد» بين الأكثر كسباً من الرعايات الرياضية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مؤسسة «براند فاينانس»، إن رعاية الفرق الرياضية أصبحت إحدى الظواهر الاقتصادية التي تعود على الشركات بالكثير من الفوائد، حيث أشارت في تقريرها إلى أن كلاً من طيران الإمارات والاتحاد للطيران تمكنتا من توسيع أعمالهما، من خلال رعاية أندية رياضية كبرى.

وأشارت إلى أن نسبة الفوائد التي تعود على «الإمارات» من رعايتها لقمصان كل من ريال مدريد وآرسنال وباريس سان جيرمان، تعتبر بين الأعلى مقارنة ببقية الرعاة العالميين. وتبلغ نسبة الفائدة لطيران الإمارات 48% من ريال مدريد، ونحو 39% من كل من آرسنال وباريس سان جيرمان، مؤكدة أن طيران الإمارات تمتلك أفضل نسبة فوائد في السوق الإسبانية، بحكم شراكتها مع نادي ريال مدريد الأكبر والأكثر جماهيرية في العالم. وترعى الشركة أيضا هامبورج الألماني وإي سي ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وأولمبياكوس اليوناني ونيويورك كوزموس الأمريكي.

وأكدت المؤسسة أن الاتحاد للطيران تعتبر بين الرعاة الأكثر حضوراً في الساحة الرياضية الإنجليزية على وجه الخصوص، وبنسبة فائدة 46% على المدى الطويل، حيث ترعى الشركة قميص نادي مانشستر سيتي.