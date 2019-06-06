«البنك الدولي» يوافق على قرض للأردن بـ 1.45 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الأردنية أن البنك الدولي وافق على حزمة تمويل بقيمة 1.45 مليار دولار لمساعدة الأردن على تحفيز النمو الشامل وخلق المزيد من فرص العمل.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير التخطيط محمد العسعس قوله إن التزام الأردن بعملية الإصلاح كان له الأثر الملموس في ارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير واختلال الميزان المالي، ما يستدعي تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة تدفع بالنمو والاستدامة الاقتصادية.

وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كaومار التزام البنك بمساعدة الأردن على إرساء أسس اقتصاد أقوى وأكثر توجهاً نحو الخارج، مشيداً بجهود الحكومة الأردنية لفتح أسواقها وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية.

وبهذا القرض يصل إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تجاه الأردن إلى 2.78 مليار دولار منها 228.2 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر الذي تم إطلاقه عام 2016 ويقدم التمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. (وام)