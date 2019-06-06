شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تغرم «فورد» 23.6 مليون لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الإدارة الصينية لتنظيم السوق، أمس الأربعاء، تغريم فرع شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات في الصين، مبلغ 23.6 مليون دولار لانتهاكه قوانين مكافحة الاحتكار، وتم فرض الغرامة على شركة شانجان فورد الأمريكية-الصينية ومقرها تشونجتشينج.

يشار إلى أن شركة فورد تعد أحدث شركة تشعر بوطأة الحرب التجارية بين أمريكا والصين. (د ب ا)

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