كيف تؤثر الحرب التجارية الأمريكية الصينية على معدلات النمو العالمية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية الحالية وتلك التى يهدد الطرفان بفرضها قد تقلص الناتج الاقتصادى العالمى 0.5 بالمئة فى 2020، وذلك بينما يستعد المسؤولون الماليون من كبرى الاقتصادات فى العالم لعقد اجتماع فى اليابان مطلع الأسبوع القادم.
وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد فى مدونة ومذكرة إحاطة لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين إن فرض رسوم على كامل التجارة بين البلدين، كما يهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيؤدى إلى تبخر نحو 455 مليار دولار من الناتج المحلى الإجمالي، فى خسارة تتجاوز حجم اقتصاد جنوب إفريقيا عضو المجموعة.
وقالت لاجارد فى مدونة للصندوق "تلك جروح ذاتية يجب تجنبها.. كيف؟ بإزالة الحواجز التجارية الموضوعة فى الآونة الأخيرة وتفادى مزيد من الحواجز بأى شكل كانت."
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