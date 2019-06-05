شقق الإسكان الاجتماعي | أسئلة شائعة وإجاباتها عن حجز شقق الإسكان الاجتماعي

كتب محمود يونس شقق الإسكان الاجتماعي | يطرح آلاف الحاجزين لشقق مشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، العديد من الأسئلة والاستفسارات ونستعرض أبرز تلك الأسئلة وإجاباتها كالتالي: - ما هو المقصود بترتيب الأولويات لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. ومن هم خارج الأولوية؟ بناءً على كثرة الطلبات على المشروع التي زادت عن عدد الوحدات المتاحة في بعض المدن، وضع صندوق الإسكان الاجتماعي أولويات للمواطنين المتقدمين، والأولوية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب، لذلك يتم إرسال العملاء الذين لهم أولوية ثانية وثالثة إلى قائمة الانتظار/...

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