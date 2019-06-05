شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 342 ألف طن حجم استهلاك البوتاجاز خلال مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل استهلاك البوتاجاز سجل 342.2 ألف طن خلال مارس الماضى، مقارنة بـ354.2 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام 2018.

وأضاف الجهاز فى تقريره، الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن معدل استهلاك البوتاجاز سجل 302 ألف طن خلال مارس الماضى، مقارنة بـ273.1 ألف طن خلال الشهر نفسه من العام السابق، فيما بلغ معدل الإنتاج 154 ألف طن، مقارنة بـ161.4 ألف طن فى مارس 2018.

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة إنتاج الزيت الخام، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول وحفر آبار جديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج المحلى إلى 700 ألف برميل زيت خام ومتكثفات خلال العام المالى 2019/ 2020.