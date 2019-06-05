شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم نفط: شركات روسيا مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا خففت أوبك التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاديم ياكوفليف نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط فى مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي للأنباء، إن شركات النفط الروسية مستعدة للاستجابة سريعا وتعزيز إنتاج الخام إذا قررت أوبك وحلفاؤها زيادة الإنتاج.

وأضاف أن جازبروم نفط لديها القدرة الفنية على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يوميا في خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.