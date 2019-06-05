شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم نفط: شركات روسيا مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا خففت أوبك التخفيضات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فاديم ياكوفليف نائب الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم نفط فى مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي للأنباء، إن شركات النفط الروسية مستعدة للاستجابة سريعا وتعزيز إنتاج الخام إذا قررت أوبك وحلفاؤها زيادة الإنتاج.
وأضاف أن جازبروم نفط لديها القدرة الفنية على زيادة إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يوميا في خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر جازبروم نفط: شركات روسيا مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا خففت أوبك التخفيضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.