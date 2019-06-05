شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يستأنف الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب اندفاعه الصاعد بشكل قوي ليصل إلى حاجز 1340.00 دولار الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1346.70، في حين يمثل الثبات فوق 1325.00 شرط أولي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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