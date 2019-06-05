شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو مقابل الدولار يحاول الاختراق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.1260 لكنه يعود للتذبذب حوله، ليبقى السيناريو المقترح صباحاً قائماً بشرط ثبات الإغلاق اليومي دون المستوى المذكور، بانتظار استهداف مستويات 1.1180 ثم 1.1100 كمحطات رئيسية تالية.

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