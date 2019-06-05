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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكتسب العزم الايجابي– تحليل -5-6-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر النحاس عزم إيجابي جديد باندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 ليعزز بذلك الترجيح الصاعد وليحافظ على ثباته فوق دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 2.6300 تقريبا, لذلك سنبقى بانتظار تجديد السعر للمحاولات الصاعدة والتي ستساهم بتسجيل بعض الأهداف الإيجابية التي تبدأ من 2.7200 وصولا نحو 2.7800 بتداولات الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6300 و 2.7200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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