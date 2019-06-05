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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتمسك بالميل التصحيحي الصاعد– تحليل - 5-6-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتشكيل موجات تصحيحية صاعدة ليبتعد بذلك عن الدعم الممتد نحو 790.00, لذلك سنبقى عبى توقعنا الإيجابي للفترة القريبة والمتوسطة ولننتظر تحقيقه للأهداف التصحيحية المتمركزة عند 840.00 وصولا لمقاومة القناة الهابطة الرئيسية والممتدة نحو 880.00 تقريبا.
لابد من التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, فإن ذلك سيجبره على تشكيل تداولات سلبية قوية ليتكبد بذلك العديد من الخسائر بانجذابه نحو 749.00 و 680.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 800.00 و 840.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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