شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين دون أي تغيير- تحليل - 5-6-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر الزوج بتذبذبه المتكرر ضمن محاور القناة الهابطة بالإضافة إلى ارتكازه دون المقاومة الإضافية المستقرة عند 138.35, يحتاج السعر لاستئناف الهجوم السلبي لعزم سلبي قوي ليمكنه ذلك من الوصول نحو المحطات السلبية الرئيسية والتي تتمركز بمستوى 135.50 وصولا نحو 134.15. تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يشكل العامل الرئيسي للتذبذب الجانبي الحالي لنبقى بانتظار اكتساب السعر للعزم السلبي الإضافي والمطلوب لاستئناف الهجوم الهابط والمتوقع سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.35 و 135.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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