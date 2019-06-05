شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بانتظار العزم الإضافي- تحليل - 5-6-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج محافظا على استقراره السلبي دون المقاومة الإضافية المتمثل بمستوى 122.00 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم السلبي خلال الفترة القريبة والمتوسطة, نؤكد على أهمية اكتساب السعر للعزم السلبي من جديد ليزيد ذلك من فرص وصوله نحو 120.60 والذي يشكل الهدف السلبي الأول ومن ثم ليحاول الضغط على مستوى 119.65.

نكرر التنويه إلى أن محاولة قفز السعر فوق الحاجز المتمثل بمستوى 122.00 وتقديمه لإغلاق إيجابي فوقه, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليضطر بذلك لتقديم بعض التصحيح الصاعد مع توفر فرصه لانجذابه نحو 122.60 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 123.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.00 و 120.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط