شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم كونتيننتال يصمد فوق الدعم-تحليل - 5-6-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استمر سعر السهم بالتصدي للضغوط السلبية بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم المحوري المتمركز عند 119.40 ليدعم ذلك ترجيحنا بتجديد المحاولات الصاعدة, لابد من تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتشكيل اندفاع إيجابي قوي ليتجاوز بذلك مستوى 133.45 ومن ثم ليحاول إغلاق الفجوة السعرية المتمثلة بمستوى 145.70 تقريبا.

أي محاولة لتسلل السعر دون الدعم المحوري المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤكد استسلامه لسيطرة الميل الهابط لنتوقع تكبده بذلك لخسائر كبيرة بانجذابه نحو 122.15 و 104.20 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 120.00 و 133.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد