شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يحقق الهدف الممتد – تحليل - 05-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الداش كوين كسراً قوياً لمستوى 148.05 ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 141.30، ونرجح استمرار الضغط السلبي لتأكيد تجاوز هذا المستوى والاندفاع نحو 130.37 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 148.05 ثم 153.50 والثبات فوقها.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 130.00 والمقاومة 150.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط