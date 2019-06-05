الاقتصاد

سعر الداش كوين يحقق الهدف الممتد – تحليل - 05-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الداش كوين كسراً قوياً لمستوى 148.05 ليصل إلى هدفنا المنتظر عند 141.30، ونرجح استمرار الضغط السلبي لتأكيد تجاوز هذا المستوى والاندفاع نحو 130.37 كمحطة رئيسية تالية.

 

لذلك، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 148.05 ثم 153.50 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 130.00 والمقاومة 150.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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