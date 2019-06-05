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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يكمل النموذج السلبي – تحليل - 05-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر اللايتكوين من كسر مستوى 101.90 ليكمل تشكيل نموذج القمة المزدوجة الذي تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من الأهداف السلبية، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 94.90، مع الإشارة إلى أن الفرص متاحة لكسر هذا المستوى والتوجه نحو مناطق 85.00 على المدى القريب.
لذلك، سيبقى الميل الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات 101.90 ثم 108.80 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 108.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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