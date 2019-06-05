شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يكسر الدعم – تحليل - 05-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الإيثريوم من كسر مستوى 240.47 ليفتح الطريق أمام امتداد الموجة التصحيحية الهابطة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 210.60، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة. المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون 240.47. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 220.00 والمقاومة 245.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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