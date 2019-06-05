شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التعافي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بدعم انخفاض إنتاج النفط فى روسيا " ثاني أكبر منتج للنفط فى العالم" ،ويكبح المكاسب ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 10:58بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.20$ للبرميل من مستوي الافتتاح 52.96$،وسجل أعلى مستوي 53.38$ ،وأدنى مستوي 52.80$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 61.99$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.53$ ،وسجل أعلى مستوي 62.26$ ،وأدنى مستوي 61.30$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 52.10$ للبرميل المسجل فى اليوم السابق.

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وارتفعت عقود برنت بأكثر من واحدة بالمئة فى أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات مستوي 60.20$ الأدنى منذ شباط/فبراير الماضي.

قالت بعض المصادر المطلعة على بيانات رسمية فى روسيا إن متوسط إنتاج النفط فى البلاد بلغ 10.87مليون برميل يوميا فى حزيران/يونيو الجاري ،بانخفاض عن 11.11 مليون برميل يوميا متوسط الإنتاج فى أيار/مايو الماضي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 31 أيار/مايو ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.9 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.7 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد زاد الأسبوع السابق بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي، ليرتفع الإجمالي إلى 12.3 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي على الإطلاق لإنتاج النفط فى الولايات المتحدة ،والتي تتصدر حاليا ترتيب الدول الأكثر إنتاجا للنفط فى العالم.