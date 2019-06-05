شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية عقب تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال هذا العام ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن وظائف القطاع الخاص خلال أيار/مايو ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر.

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 96.83نقطة الأدنى منذ 13 أيار/مايو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.03 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2017.

تزداد بالفترة الحالية احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ، بهدف دعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر ، خاصة تلك الناتجة عن الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول.

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قال جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس يوم الاثنين "إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة قريبا ، نظرا لتزايد المخاطر على الاقتصاد خاصة توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى ضعف التضخم فى البلاد".

وقال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سوف يرد "حسب الحاجة" على الرياح المعاكسة للتجارة وغيرها ،وأن البنك يراقب عن كثب تداعيات الحروب التجارية التي تخوضها البلاد.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،والتي إن جاءت سلبية سوف توسع من خسائر العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال أيار/مايو ،وعن أداء قطاع الخدمات أحد أهم القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي.

تصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش وظائف القطاع الخاص المتوقع 185 ألف خلال أيار/مايو من 275 ألف فى نيسان/أبريل.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 جرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المتوقع مستوي 55.6 نقطة فى أيار/مايو من 55.5 نقطة فى نيسان/أبريل.