شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بعد مكاسب قوية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي ، مع استمرار تحسن معنويات المستثمرين خاصة بعد المكاسب القوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، مع استعداد البنك الفيدرالي الاتحادي خفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد الأكبر بالعالم فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 09:12 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بدعم صعود قوي لقطاع صناعة السيارات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

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تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بعد صعود كبير للقطاع فى الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 2.15% ، فى أول مكسب خلال ثلاث جلسات ، وبأكبر مكسب يومي منذ 21 كانون الثاني/يناير الماضي ، بعد تصريحات " جيروم باول" محافظ البنك الفيدرالي.

قال باول يوم الثلاثاء أن المركزي الأمريكي يراقب عن كثب التطورات الحالية حول الاقتصاد خاصة التوترات التجارية ،وسوف يفعل ما يجب عليه القيام بيه من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.3% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3%.