شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أشهر استنادا على احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي المتضرر من تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية فى الآجل القريب ، خاصة بعد التعليقات الأخيرة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.7% حتى الساعة 09:04 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,334.44$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,324.93$،وسجلت أعلى مستوي 1,335.52$ الأعلى منذ 21 شباط/فبراير الماضي ، وأدنى مستوي 1,324.40$ .

حقق المعدن الأصفر يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ آذار/مارس الماضي ، بفضل الطلب الاستثماري المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، بالإضافة إلى هبوط الدولار الأمريكي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنحو 0.2% ، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 96.86 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الهبوط مع تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى الآجل القريب لمواجهة المخاطر الاقتصادية بما فى ذلك الحروب التجارية العالمية.

قال "جيروم باول" رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سوف يرد "حسب الحاجة" على الرياح المعاكسة للتجارة وغيرها ،وأن البنك يراقب عن كثب تداعيات الحروب التجارية التي تخوضها البلاد.

وقال "جيمس بولارد" رئيس الاحتياطي الاتحادي فى سانت لويس يوم الاثنين "إنه قد يكون هناك ما يبرر خفض أسعار الفائدة قريبا ، نظرا لتزايد المخاطر على الاقتصاد خاصة توترات التجارة العالمية بالإضافة إلى ضعف التضخم فى البلاد".

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ،بعدما قفزت فى اليوم السابق بأكبر زيادة يومية فى نحو ثلاث سنوات ،ليستمر الإجمالي عند 759.65 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 نيسان/أبريل الماضي.