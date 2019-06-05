شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى ثلاثة أيام ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد التداول مجددا أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ ، حيث لا تزال العملة الرائدة فى سوق التشفير محط اهتمام مستثمري التجزئة و المؤسسات المالية الضخمة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:27بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,795$ بارتفاع قدره 122$ بنسبة 1.6%،حيث سعر الافتتاح عند 7,673$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,854$ ، وأدنى سعر عند 7,672$.

انخفض "البتكوين" يوم الثلاثاء بنسبة 5.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 7,432$ .

وفقد البتكوين على مدار يومين أكثر من 12% ، بفعل عمليات تصحيح طبيعية بعد فترة من المكاسب القوية ، بالتزامن مع حالة من الذعر عقب عملية بيع ضخمة مجهولة المصدر أثارت مخاوف التلاعب فى أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء أكثر من 10 مليار$ إلى إجمالي 251 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة البتكوين.

وسجلت القيمة فى وقت سابق من تعاملات يوم الأربعاء مستوي 240 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 23 أيار/مايو الماضي.

حقق البتكوين ارتفاعا بأكثر من 120% على مدار تعاملات 2019 ،وانخفاض الأسعار أكثر من 12% على مدار اليومين السابقين يعد أمرا طبيعيا ، حيث لا تزال العملة الرائدة فى السوق محط اهتمام مستثمري التجزئة والمؤسسات المالية الضخمة.

وليس هناك أدنى شك فى أن عام 2019 هو العام الذي تبحث فيه المؤسسات أكثر من أي وقت مضي عن زيادة حيازاتها من البتكوين ، يضاف إلى ذلك حيازات حكومات بعض الدول من العملة الرائدة ، حيث تحتجز حكومة بلغاريا نحو 200 ألف بتكوين تم الاستيلاء عليها من أنشطة غير مشروعة.

وفقا لبيانات صادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع فى الولايات المتحدة CFTC يوم الثلاثاء فإن العقود المفتوحة للبتكوين فى بورصتي نيويورك CME وبورصة شيكاغو CBOE قد سجلت أعلى مستوى على الإطلاق طوال الأسبوع من 27 أيار/مايو إلى 3 حزيران/يونيو.