شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقراره بالقرب من الأدنى له في خمسة أشهر أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.10% إلى مستويات 108.04 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.15 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.03، بينما حقق الأعلى له عند 108.27.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 185 ألف وظيفة مضافة مقابل 275 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.9 مقابل 53.0 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 55.6 مقابل 55.6 في نيسان/أبريل، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي هناك، ويأتي ذلك بالتزامن مع إدلاء عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ الفيدرالي ميشيل بومان بشهادته في جلسة الترشيح أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

وتتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على وتيرة النمو أعلى 2% ومعدلات البطالة منخفضة في الولايات المتحدة، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية.

كما أفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول بالأمس في الحدث الذي أستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.