شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الرقمية الايتكوين لأول مرة في ثلاثة جلسات ضمن عمليات تصحيحية محدودة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بقرابة الواحد أو بنحو 0.8$ بالمائة اليوم الأربعاء لتعكس ارتدادها من الأدنى لها منذ 26 من أيار/مايو الماضي ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب ارتدادها بشكل ملحوظ مؤخراً من الأعلى لها في عام عقب اختبارها في مطلع الأسبوع الماضي الأعلى لها هذا العام عند 122.16$ مدعومة آنذاك باستعادة العملات الرقمية اهتمام المستثمرين خلال العام الجاري عقب خسائرها الموسعة التي تكبدتها العام الماضي.

وفي تمام الساعة 05:22 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.78% إلى مستويات 102.80$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 102.18$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 103.70$، بينما حققت الأدنى لها عند 101.43$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 6.36$ مليار.

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هذا ولا تزال اللايتكوين تتكبد خسائر تفوق 10% خلال هذا الأسبوع وبواقع 10% خلال الشهر الجاري، وذلك ضمن عمليات تصحيحية عقب تحقيقها الأسبوع الماضي مكاسب فاقت 2% لتعكس مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي، موضحة أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في عام، كما حققت الشهر السابق مكاسب فاقت 56% لتظهر أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وعكست حينها أفضل أداء شهري لها على الإطلاق، موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.

ونود الإشارة، لكون ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء بأكثر من 2% والتي تلحق بها حالياً مؤشرات الأسهم الآسيوية في مسيرات تحقيق المكاسب عقب تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي عززت فرص خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم أعلى اثنان بالمائة واستقرار معدلات البطالة الأمريكية عند مستوياتها المنخفضة.

وذلك بالإضافة إلى التعليقات التي تبعنها أيضا بالأمس من قبل وزارة التجارة الصينية والتي ساهمت في إحياء الآمال حيال حلحلة للتوترات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، حيث أعربت الوزارة في مقال لها إن "الخلافات والاحتكاكات بين الجانبين" ينبغي معالجتها عن طريق المحادثات، تلك التطورات قد حفزت بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين ودفعتهم لتحويل السيولة للأسواق ذات المخاطرة العالية كالأسهم.