شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الأربعاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي شهدت بالأمس مكاسب فاقت الاثنان بالمائة مدعومة بتصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي عززت فرص خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة للحفاظ على وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم أعلى اثنان بالمائة واستقرار معدلات البطالة الأمريكية عند مستوياتها المنخفضة.

كما ساهمت التعليقات التي تبعنها أيضا أمس الثلاثاء من قبل وزارة التجارة الصينية في إحياء الآمال من جديد حيال حلحلة للتوترات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، حيث أعربت الوزارة في مقال لها إن "الخلافات والاحتكاكات بين الجانبين" ينبغي معالجتها عن طريق المحادثات، مع التأكيد على أن المحادثات بين بكين وواشنطون "يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، المساواة والمنفعة المتبادلة".

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.93% ليربح 28.86 نقطة ويصل إلى المستوى 1,527.95، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.83% ليربح هو الأخر 374.43 نقطة ويصل إلى المستوى 20,782.97.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.29% ليربح 10.56 نقطة ويصل إلى المستوى 3,609.03، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.41% ليربح هو الأخر 11.88 نقطة ويصل إلى المستوى 2,874.16.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.91% ليربح 244.28 نقطة ويصل إلى المستوى 27,005.80، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.41% ليربح هو الأخر 8.48 نقطة ويصل إلى المستوى 2,075.45.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.13% ليربح 12.68 نقطة ويصل إلى المستوى 9,964.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.60% ليربح هو الأخر 37.74 نقطة ويصل إلى المستوى 6,370.10.