شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة من الأدنى لها منذ 23 من أيار/مايو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1262 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1252، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1266، بينما حقق الأدنى له عند 1.1251.

هذا وتتطلع الأسواق عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.1 في نيسان/أبريل الماضي، ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس انكماشاً إلى ما قيمته 49.9 مقابل اتساعاً عند ما قيمته 50.4 في نيسان/أبريل.

كما قد نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 51.7 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي، ومقابل 50.5 في نيسان/أبريل، وذلك قبل صدور القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد توضح أيضا استقرار الاتساع عند 55.0 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 55.7 في نيسان/أبريل.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 52.5 دون تغير عن القراءة الأولية السابقة، ومقابل 52.8 في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات المنطقة ككل صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي قد تظهر تراجعاً 0.5% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.9%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس نمو 0.4% مقابل انكماش 0.1% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 3.1% مقابل 2.9%، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل عن أهمية توصل بروكسل وواشنطون لاتفاق تجاري.

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس والذي قد يتم الإبقاء من خلالها على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية قبل الحديث المرتقب لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي والذي إعلان مؤخراً عن جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدف طويل الأجل "TLTROs" تبدأ بحلول أيلول/سبتمبر المقبل وحتى آذار/مارس من عام 2021 ذات أمد استحقاق عامين بفائدة صفرية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 185 ألف وظيفة مضافة مقابل 275 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.9 مقابل 53.0 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 55.6 مقابل 55.6 في نيسان/أبريل، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي هناك، ويأتي ذلك بالتزامن مع إدلاء عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ الفيدرالي ميشيل بومان بشهادته في جلسة الترشيح أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

وتتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على وتيرة النمو أعلى 2% ومعدلات البطالة منخفضة في الولايات المتحدة، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية.

كما أفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول بالأمس في الحدث الذي أستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.