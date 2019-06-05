شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي مع تراجع مؤشر الدولار والأنظار على المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ 11 من شباط/فبراير وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 29 من كانون الثاني/يناير وسط انخفاض مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي قد يعكس اتساع العجز إلى 1.7 مليون برميل مقابل 0.3 مليون برميل، كما تعمل الأسواق على تسعير تراجع صادرات النفط من قبل كل من فنزويلا وإيران بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على كلا البلدان، وتعمل أيضا على تسعير الإضرابات التي تشهدها ليبيا والتي قد تلقي بظلالها على معدلات الإنتاج هناك.

وفي تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.25% لتتداول عند مستويات 53.08$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 52.86$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آب/أغسطس 0.33% لتتداول عند 61.67$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.48$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 97.05 مقارنة بالافتتاحية عند 97.12.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 185 ألف وظيفة مضافة مقابل 275 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.9 مقابل 53.0 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى 55.6 مقابل 55.6 في نيسان/أبريل، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على استدامة النمو.

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كما أفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول بالأمس في الحدث الذي أستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي عزز تكهنات الأسواق باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا أمس الثلاثاء التعليقات من قبل وزارة التجارة الصينية التي بعث الآمال من جديد حيال حلحلة التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديان ومستهلكان للنفط في العالم، حيث أعربت الوزارة في مقال لها إن "الخلافات والاحتكاكات بين الجانبين" ينبغي معالجتها عن طريق المحادثات، مع التأكيد على أن المحادثات بين بكين وواشنطون "يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، المساواة والمنفعة المتبادلة".

وفي سياق أخر، تابعنا مع مطلع الأسبوع الجاري أعرب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن كون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج للنفط لدى منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، تراقب عن كثب التطورات الأخيرة في أسواق النفط والتي عكست مستوى مرتفعاً من التقلبات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأفاد الفالح بأن اتفاق منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، والذي تم تمديده العام الماضي ليقتضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام، أثبت فعالية بشكل جيد خلال العامين والنصف الماضين، وذلك مع تأكيده على الالتزام بالهدف المشترك للدول الـ24 التي أقرت الاتفاق بتحقيق التوازن في السوق لصالح المنتجين والمستهلكين.

بخلاف ذلك، تطرقت بعض التقرير لكون إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط بلغ مؤخراً نحو 9.65 مليون برميل يومياً، دون المستهدف للمملكة بموجب اتفاق أوبك لخفض الإنتاج العالمي عند 10.3 مليون برميل يومياً، وتتطلع الأسواق بحلول 25-26 من هذا الشهر لما سوف يسفر عنه اجتماع منظمة أوبك وحلفائها في فيينا، وسط عدم اتضاح الرؤية حيال ما إذا كانت المنظمة وحلفائها سيقدمون على تمديد جديد للاتفاق من عدمه.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات لإجمالي 800 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع نهاية أيار/مايو، موضحة أول ارتفاع لها في أربعة أسابيع، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.