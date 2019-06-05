شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب بالقرب من الأعلى لها في أكثر من ثلاثة أشهر وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والكشف عن تقرير الكتاب بيج من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 04:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.08% لتتداول حالياً عند 1,331.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,330.20$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 97.05 مقارنة بالافتتاحية عند 97.12.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 185 ألف وظيفة مضافة مقابل 275 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.9 مقابل 53.0 في نيسان/أبريل.

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وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 55.6 مقابل 55.6 في نيسان/أبريل، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي هناك، ويأتي ذلك بالتزامن مع إدلاء عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ الفيدرالي ميشيل بومان بشهادته في جلسة الترشيح أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

وتتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على وتيرة النمو أعلى 2% ومعدلات البطالة منخفضة في الولايات المتحدة، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية.

كما أفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول بالأمس في الحدث الذي أستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا أمس الثلاثاء التعليقات من قبل وزارة التجارة الصينية التي بعث الآمال من جديد حيال حلحلة التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم، حيث أعربت الوزارة في مقال لها إن "الخلافات والاحتكاكات بين الجانبين" ينبغي معالجتها عن طريق المحادثات، مع التأكيد على أن المحادثات بين بكين وواشنطون "يجب أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل، المساواة والمنفعة المتبادلة".

وفي سياق أخر، نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر لترجيحه لفرص المضي قدماً في إقرار رسوم جمركية على جميع السلع الواردة لبلاده من المكسيك بحلول الأسبوع المقبل، بسبب الهجرة الغير شرعية المرتفعة لأمريكا التي تأتي من المكسيك، وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عن توقعاته بأن يجد البلدان أرضية مشتركة حيال ملفات الهجرة والتجارة.