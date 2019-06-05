شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مالئ نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ 17 من أيار/مايو الماضي، حينما اختبر الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 0.6999 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6991، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7002، بينما حقق الأدنى له عند 0.6984.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر القطاع الخدمي والذي أظهر اتساعاً إلى 52.5 مقابل انكماشاً عند 46.5 في نيسان/أبريل، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2% في الربع الرابع الماضي ، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.8% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 2.3% في للربع الرابع.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من الكشف عن بيان بنك الاحتياطي الاسترالي لأسعار الفائدة والذي تضمن قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي بخفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25% من 1.50%، الأمر الذي كان متوقعاً من قبل المحللين، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا بالأمس حديث محافظ المركزي الاسترالي فيليب لوي في حفل عشاء للاحتياطي الاسترالي في سيدني.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 185 ألف وظيفة مضافة مقابل 275 ألف وظيفة مضافة في نيسان/أبريل، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا الملاحظات الافتتاحية في الحدث الذي يستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 50.9 مقابل 53.0 في نيسان/أبريل.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 55.6 مقابل 55.6 في نيسان/أبريل، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي هناك، ويأتي ذلك بالتزامن مع إدلاء عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ الفيدرالي ميشيل بومان بشهادته في جلسة الترشيح أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في واشنطون.

وتتطلع الأسواق أيضا في وقت لاحق اليوم للكشف عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على وتيرة النمو أعلى 2% ومعدلات البطالة منخفضة في الولايات المتحدة، موضحاً أنه يراقب عن كثب تداعيات التوترات التجارية.

كما أفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول بالأمس في الحدث الذي أستضيفه بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي، بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.