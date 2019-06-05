شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو الاقتصاد الاسترالي خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.2% في الربع الرابع الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات التي أشارت لتسارع النمو لتلك النسبة، بينما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي تباطؤ النمو إلى 1.8% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع، وتعد القراءة الحالية أيضا متوافقة مع التوقعات التي أشارت لتلك النسبة.

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