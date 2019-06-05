شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من 3.5 مليون برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية عن أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضاً بحوالي 1.7 مليون برميل.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مخزون البنزين بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات المقطرات بحوالي 6.3 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بياناتها الرسمية حول المخزونات في البلاد غدا الأربعاء.