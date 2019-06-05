شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقفز بأكثر من 500 نقطة بعد تصريحات "باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" والتي ألمح من خلالها إلى إمكانية خفض معدل الفائدة.



وصرح "باول" اليوم بأن البنك المركزي يتابع عن كثب النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة من جهة والصين والمكسيك من جهة اخرى مشيراً إلى أن الاحتياطي الاتحادي سوف يتحرك بالإجراءات المناسبة حال تأثير هذه النزاعات على نمو الاقتصاد الأمريكي.



واعتبر محللون هذه التصريحات بمثابة تلميحات تشير إلى أن البنك المركزي ربما يتخذ قرارا بخفض معدل الفائدة هذا العام بعد التزامه بنهج "الصبر" في تحريكها منذ بداية 2019.



ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الاتحادي تعرض لضغوط من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من أجل خفض الفائدة حيث اتهم الأخير البنك المركزي بأنه السبب في تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي.

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وفي سوق النفط، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.4% مغلقاً عند 53.48 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 52.4 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 1.1% مغلقاً عند 61.97 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.1 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، قفز "داو جونز" بنسبة 2% (ما يعادل 512 نقطة) إلى 25332 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 25343 نقطة وأقل مستوى عند 24962 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.6% (ما يعادل 194 نقطة) إلى 7527 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7529 نقطة وأقل مستوى عند 7385 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 2.1% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 2803 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 2804 نقاط وأقل مستوى عند 2762 نقطة.