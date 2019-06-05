شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تهبط بحوالي 11% وتتراجع أدنى الحاجز 0.40 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات اليوم وسط تحول من المستثمرين نحو أسواق الأسهم والعزوف عن "بتكوين" وأخواتها.



وتعرضت الريبل لمبيعات مكثفة دفعتها للتراجع أدنى الحاجز 0.40 دولار كما ابتعدت عن أعلى مستوياتها هذا العام.

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وكانت الريبل قد اخترقت الحاجز أعلى 0.45 دولار أمس وتجاوزت 0.47 دولار، ولكنها سرعان ما انخفضت أدناه ووجدت مقاومة قرب 0.40 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت الريبل بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 10.8% إلى 0.39 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.44 دولار وأقل سعر عند 0.38 دولار، فيما سجلت قيمتها السوقية 39.2 مليار دولار.



وانخفضت "بتكوين" بنسبة 10.4% إلى 7657 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8558.3 دولار، وسجلت أقل سعر عند 7519.2 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 135.6 مليار دولار.