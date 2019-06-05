شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرو "فيسبوك" يطالبون بتحقيق مستقل في سلطات "زوكربيرج" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طالب مستثمرون نشطون لدى "فيسبوك" بفتح تحقيق مستقل في الصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها المدير التنفيذي "مارك زوكربيرج".



وقاد هذه المطالبات أحد المساهمين الرئيسيين في "فيسبوك" "سكوت سترينجر" الذي يستحوذ على حصة بقيمة 785 مليون دولار، ويأتي ذلك بعد تصويت بأغلبية ساحقة في اجتماع مستقل للمساهمين طالبوا من خلاله بإزاحة "زوكربيرج" من منصبه.



وصوت اجتماع سنوي لمساهمي شبكة التواصل الاجتماعي في الأسبوع الماضي بضرورة الإطاحة بـ"زوكربيرج" من منصب رئيس مجلس الإدارة فيما طالب آخرون بضرورة إعادة هيكلة سهم "فيسبوك".

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ورغم هذه المقترحات، إلا أنه تم تجاهلها بشكل تام من جانب إدارة "فيسبوك" على رأسها "زوكربيرج"ط بنفسه نظرا لهيمنته الساحقة على السلطة التصويتية.



وكانت مفوضية التجارة في الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الحصول على إذن من الجهات التنفيذية المعنية بالتحقيق مع "فيسبوك" في ممارسات احتكارية.



يأتي كل ذلك بعد سلسلة من الفضائح تعرضت لها "فيسبوك" تتعلق بخصوصية معلومات المستخدمين على شبكة التواصل الاجتماعي واختراقها وتسريب البيانات واستغلالها لأغراض إعلانية وسياسية ونشر أخبار مضللة وغير ذلك.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" في ختام جلسة الثلاثاء بنسبة 2% إلى 167.5 دولار، وسجل أعلى سعر عند 168.2 دولار وأقل سعر عند 160.8 دولار.