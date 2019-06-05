شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 – 6 – 2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 – 6 – 2019، أول أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاع طفيف بقيمة جنيه واحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21 فى أسواق الصاغة 618 جنيها للجرام فى أعلى مستوى له فى أكثر من شهر.
وجاءت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:
عيار18 سجل 529.75 جنيه
عيار 21 سجل 618 جنيها
عيار 24 سجل 706 جنيها
الجنيه الذهب 4944 جنيها
أوقية الذهب 1326 دولارا
وقال مهدى عبد الفتاح، عضو شعبة الذهب فى الغرفة التجارية، إن صعود الأسعار العالمية للمعدن النفيس أثر على الأسعار فى مصر، لافتا إلى أن أوقية الذهب فى صعود مستمر الأمر الذى أثر على الأسواق.
وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن استمرار الاضطرابات العالمية خاصة التصعيد الأمريكى ضد الصين والمكسيك، رفع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، الأمر الذى أدى إلى زيادة الأسعار بهذا الحد.
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