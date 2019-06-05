وزيرا الطاقة الروسي والسعودي سيجتمعان يوم 10 يونيو في موسكو

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

سيجتمع وزير الطاقة السعودي المهندس خال الفالح مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك لبحث التطورات في سوق النفط العالمية. وبحسب بيان صادر فإن الاجتماع سيعقد في العاشر من يونيو الجاري في موسكو.

وقالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الأربعاء إن وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والسعودي خالد الفالح سيترأسان لجنة معنية بالتجارة والاقتصاد في موسكو يوم العاشر من يونيو حزيران.

وذكرت الوزارة أن نوفاك والفالح سيناقشان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، ومشروعات مشتركة في مجالي الطاقة

والزراعة.