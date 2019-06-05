شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: ارتفاع عدد الوحدات الموصلة بالغاز لـ10 مليون وحدة نهاية يونيو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه من المستهدف خلال العام المالى 2019/2020 البدء فى توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى عدد كبير من المناطق والقرى والمدن التى لم يصلها الغاز من قبل على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلاله محل البوتاجاز وبما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، مشيرة غلى أن توصيل الغاز الطبيعى لهذه المناطق سيطبق نظام التقسيط الميسر لتكلفة التوصيل بدون مقدم أو فوائد بقسط شهرى 30 جنيه على مدار 6 سنوات فى اطار مبادرة وزارة البترول للتيسير على المواطنين التى تم الإعلان عنها فى نهاية يولية من العام الماضى وتستفيد منها المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، على استمرار المتابعة الدورية لخطة عمل المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال العام لتحقيق الهدف وتوصيل الغاز إلى حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث من المستهدف أن يتم استكمال توصيل الغاز الطبيعى للمناطق السابق التوصيل لها إلى جانب البدء في التوصيل الى مناطق جديدة لم يصلها الغاز من قبل على مستوى الجمهورية فى كل من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وصعيد مصر من بينها منطقتي زهراء المعادى وقطاع 55 طرة بمحافظة القاهرة ، ومناطق أطفيح والبدرشين وميت رهينة والحوامدية وأم خنان وشبرامنت والمناوات بالجيزة، ومناطق شبين القناطر وقها والشموت وسرياقوس وتصفا وكفر تصفا بالقليوبية ، ومناطق الشهداء والبتانون وأشمون والماى بالمنوفية ، ومناطق قطور والسنطة وبشبيش وبسيون والدلجمون والهياتم بالغربية ، وأجا والسنبلاوين بالدقهلية ، ومناطق فزارة ومنية السعيد واستكمال قطاعات وادى النطرون ودرشابة بالبحيرة ومدينة الحامول بكفر الشيخ ، ومناطق كفر ميت أوغالب وكفر سعد وكفر شحاته بدمياط ومناطق منيا القمح وكفر صقر والقنايات وديرب نجم بالشرقية ومناطق المنشية البحرية والزوايدة والمراغى ومناطق جديدة بالمعمورة وأبو قير بالإسكندرية ، ومنطقتى عزبة آدم ومساكن السواحل بالإسماعيلية و قرية نقاليفة بالفيوم ومناطق ببا وأهناسيا وسمسطا ببنى سويف ومناطق ملوى ودير مواس بالمنيا ومناطق القوصية ومنفلوط وأبو تيج وصدفا بأسيوط ومناطق دار السلام وبرديس والمنشأة بسوهاج ومناطق نقادة وأبو تشت وفرشوط والوقف بقنا ومنطقتى أرمنت وإسنا بالأقصر وإدفو بأسوان فضلاً عن استكمال أعمال التوصيل للمناطق السابق توصيلها بمحافظات مطروح والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وأضافت الوزارة أن عام 2018/2019 شهد نجاح قطاع البترول في تحقيق الخطة المستهدفة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية وأن اجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز منذ بدء النشاط وحتى الآن بلغ حوالى 9.9 مليون وحدة سكنية ترتفع إلى 10 مليون وحدة سكنية مع نهاية يونية 2019.