شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعمل محطة بنزين.. 9 معلومات للحصول على قطعة أرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للخدمات التى يقدمها الخليج 365 لقرائه.. نقدم لكم فى هذا التقرير كيفية الحصول على قطعة أرض لإنشاء محطة وقود من خلال معلومات محددة وواضحة وهى كالتالى.. توجه إلى جهاز المدينة للحصول على كراسة شروط قطع أراضى محطات الوقود. وزارة الإسكان طرحت 23 قطعة أرض فى 18 مدينة جديدة. مساحات الأراضى تتراوح ما بين 1620 متر و11500 متر مربع. المدن المطروح بها قطع الأراضى هى كالتالى: القاهرة الجديدة – الشروق – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – السادات – 15 مايو – الصالحية الجديدة – العاشر من رمضان Advertisements – الشيخ زايد – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة – بدر – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – أخميم الجديدة مسموح للأفراد والشركات التقدم لحجز قطعة أرض.يتم سداد جدية الحجز بواقع 10 % من قيمة الأرض. يتم استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل بشيك معتمد (مقبول الدفع – مصرفى) بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية - 0.5 % مجلس الأمناء) خلال مدة شهر التخصيص". فى حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة يتم المفاضلة بين المتزاحمين طبقاً لأعلى سعر. يتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23/6/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 27/6/2019 بمقر جهاز المدينة المختص.

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