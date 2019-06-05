شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المهندسة هالة الجوهرى القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إن الهيئة تعمل فى الفترة القادمة من خلال استراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية يتم العمل على تنفيذها.

وأوضحت الجوهرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المحور الأول يتمثل فى زيادة الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال تحديد الأولويات فى الأسواق المستهدفة وتحديد التكنولوجيا المستهدفة والتحرك بشكل استباقى وفعال لتعزيز وتمييز هوية مصر التكنولوجية بين الدول المصدرة والمستوردة لخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت الهيئة فى وقت سابق، أنها تستهدف الوصول بحجم الصادرات التكنولوجية من مصر إلى 4.2 مليار دولار قبل أواخر العام الحالى، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار حالياً.

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وأضافت الجوهرى بأن المحور الثانى لإستراتيجية الهيئة هو بناء الإنسان وتنمية القدرات البشرية وذلك عبر التعاون مع شركاء الهيئة مثل معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات ومنظمات المجتمع المدنى، إضافة إلى عمل منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية على مستوى الأفراد وبالتخصصات التكنولوجية وكذلك طبقاً للمعايير العالمية.

أما المحور الثالث فقد ذكرت الجوهرى أنه يتعلق بدعم الإبداع وريادة الأعمال، وذلك عبر نشر مجمعات الابداع والتدريب وإنشاء 4 مجتمعات استرشادية للإبداع فى 4 محافظات.