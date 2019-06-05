برنامج ألماني لدعم الاستثمارات في إفريقيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتزم وزير التنمية الألماني جيرد مولر دعم التزام شركات ألمانية وأوروبية في إفريقيا، من خلال صندوق استثماري جديد.

وأعلنت وزارة التنمية الألمانية أنه سيتم منح قروض بشروط جذابة، من خلال برنامج «إفريقيا كونكت»، إذا ثبتت الاستدامة الاقتصادية والبيئية والسياسية التنموية للاستثمار.

وقال وزير التنمية الاتحادي: «غالباً ما ينقص الشركات التي تعتزم الاستثمار في إفريقيا حالياً، التمويل المناسب؛ لذا يذهب واحد في المئة فقط من الاستثمارات الألمانية الخارجية إلى إفريقيا... لابد أن يتغير ذلك؛ لأن إفريقيا تتغير أيضاً - فيوجد هناك أسواق النمو المستقبلية. وخلال العشرة أعوام القادمة سيتم بناء عدد أكبر مما تم بناؤه في إفريقيا خلال القرن الأخير»، لافتاً إلى أن 6 من إجمالي أسرع 10 اقتصادات نمواً توجد في إفريقيا.(د ب أ)