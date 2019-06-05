بومبيو يحذر سويسرا من التقارب مع الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سويسرا من علاقات الأعمال الوثيقة بينها وبين الصين. وقال لصحيفة: إن سويسرا، الدولة الأوروبية المحايدة، تعرض نفسها لانتهاكات الخصوصية إذا سمحت للشركات الصينية ببناء بنيتها الأساسية.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حلفائها عدم استخدام الجيل الجديد من تكنولوجيا الهاتف المحمول ومعداته التي تصنعها شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية بسبب مخاوف من أنها قد تمكن الصين من التجسس على اتصالات وبيانات حساسة. وتنفي هواوي احتمال أن تكون أداة بيد المخابرات الصينية.

وقال بومبيو لصحيفة نويا تسوركر تسايتونج «السويسريون يعلقون أهمية كبيرة على حماية الخصوصية وعلى المدى الطويل، لكن إذا تعاملتم مع التكنولوجيا الصينية، فأنتم تقدمون معلوماتكم للحزب الشيوعي الصيني».

وأشاد بومبيو في المقابلة التي نشرت اليوم الثلاثاء بسويسرا -التي اضطلعت بدور الوساطة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران- باعتبارها دولة ذات تقاليد ديمقراطية متجذرة تتمتع بحكم القانون، ولديها رؤية مماثلة لكيفية إدارة العالم.

وقال عن رحلته لسويسرا التي استمرت أربعة أيام وانتهت أمس الاثنين «لكننا نعمل معاً كذلك فيما يتعلق بقضايا أمنية مهمة».

واجتمع الرئيس السويسري أولي ماورر مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، واجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين في إبريل /‏ نيسان.

(رويترز)