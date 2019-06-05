تصريحات باول وأسهم التقنية ترتد ب «وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت أسهم «وول ستريت» في مستهل تداولات جلسة أمس، بعد تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أكد فيها أن البنك يراقب الوضع عن كثب وأنه منفتح على تخفيف السياسة النقدية بغية إنقاذ الاقتصاد وتراجع التوترات التجارية، ليؤكد بأن كل الدول المعنية بالتوترات التجارية ربما أدركت أنه حان الوقت لتهدئة الأمور والحد من مخاوف تباطؤ عالمي طالما أرقت بال المستثمرين وعكرت صفو الأسواق. ليست فقط تصريحات باول من ساهمت في النتائج الأيجابية للأسهم بل أن تطمينات وزارة التجارة الصينية التي ألمحت فيها إلى أن: «الخلافات بين الجانبين» يجب معالجتها من خلال المحادثات المبنية على الاحترام المتبادل والمساواة»، في لهجة تبدو أقل حدة من سابقاتها، أعاد الأمل من جديد في إمكانية إيجاد حل للأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إضافة إلى تهدئة المخاوف من التباطؤ العالمي ونشر التفاؤل داخل بورصة نيويورك.

ساهمت تصريحات وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أمس، قال فيها إنه يتوقع أن تجد الولايات المتحدة والمكسيك، أرضية مشتركة لحل مشاكل الهجرة والتجارة، بتلاشي مخاوف الركود.

وارتفع مؤشر داو جونز 400 نقطة، بدعم من مكاسب «جولدمان ساكس» و «إنتل». وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 1٪ تقريباً، بفضل أرباح قطاعي المال والتقنية بأكثر من 1٪ لكل منهما. وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 1.4%.

وتأتي هذه النتائج الجيدة، بعد أن تلقت المؤشرات الرئيسية ضربة موجعة في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن تشديد اللوائح على شركات التكنولوجيا الكبرى.

وعلى صعيد الشركات ارتفعت أسهم «جنرال موتورز» و«فورد»، بنسبة 2.4٪ و 1.7٪ على التوالي.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، مانحاً الأسهم دفعة معنوية، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في 20 شهراً يوم الاثنين.

وفي القارة العجوز، نزلت الأسهم الأوروبية نصفاً في المئة، أمس، فيما دفعت مؤشرات أولية لتحرك أمريكي لمكافحة الاحتكار بحق «جوجل» وشركات تكنولوجيا كبيرة أخرى أسهم الشركات المناظرة في أوروبا للهبوط.

ونزل المؤشر ستوكس 0.5 % بينما فقد قطاع التكنولوجيا 2%.

ودخل المؤشر ناسداك الزاخر بأسهم التكنولوجيا مساراً تصحيحياً، الاثنين، بعد أن أصبحت «أمازون» و«ألفابت» المالكة ل«جوجل» أول الخاضعين لتحقيق بشأن الاحتكار من جانب جهات تنظيمية أمريكية. وقالت مصادر إن التحقيقات ستشمل أيضاً «فيسبوك» و«أبل».

وتفوقت أسهم السيارات على أداء السوق وارتفعت نحو نصف في المئة نتيجة مبيعات أفضل من التوقعات في السوق الأمريكية. وأذعنت الأسهم العالمية لضغوط بيعية في الأسابيع الأخيرة ليسجل المؤشر ستوكس أسوأ أداء شهري في أكثر من ثلاث سنوات في مايو/‏ أيار الماضي.

وفي بورصة طوكيو، أغلق المؤشر نيكاي القياسي مستقراً في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس، فيما حدت التوترات التجارية المتصاعدة وقوة الين من الإقبال على المخاطرة، بينما عززت الخسائر المستمرة لمجموعة سوفت بنك من الضغط على السوق بشكل عام.

ونزل المؤشر نيكاي 0.01% إلى 20408.54 نقطة عند الإغلاق بعد أن تحرك صعوداً وهبوطاً خلال الجلسة.

وأضعف تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إقبال المستثمرين على المخاطرة وأدّى لاضطراب في الأسواق المالية في الشهر الماضي. وفي اليابان، فقد المؤشر نيكي القياسي ثمانية في المئة منذ بداية مايو/‏ أيار.

وارتفع سهم فانوك 2.2% بعد أن نزل 12% على مدى الشهر الفائت، بينما ربح سهم طوكيو إلكترون 3.2% بعد أن تراجع 15%.

وأدى انخفاض قطاع التكنولوجيا الأمريكي الليلة الماضية لفتور معنويات المستثمرين، ودفع سهم سوفت بنك ذو الثقل على المؤشر نيكاي للنزول 3.3%. وتسبب السهم في خسارة المؤشر 35 نقطة فيما أشار متعاملون إلى مخاوف بشأن ربحية صندوق رؤية الذي يركز على التكنولوجيا.

وفقد سوفت بنك 6.2% الاثنين بعد أن أوردت صحيفة وول ستريت جورنال، أن مساعي البنك لجمع أموال لصندوق ثانٍ ضخم استُقبلت بفتور من بعض كبار مديري الأموال في العالم. وأضاف مؤشر توبكس 0.01% إلى 1499.09 نقطة.